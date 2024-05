cdp,-il-cda-approva-nuove-operazioni-per-un-valore-di-un-miliardo-di-euro

Finanziamenti per l’internazionalizzazione e l’export

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha approvato nuove iniziative, per un totale di circa 1 miliardo di euro, per guidare la transizione green, sviluppare infrastrutture strategiche e sostenere iniziative di export e collaborazioni internazionali tra imprese.

In particolare, il CdA ha approvato una nuova iniziativa rivolta alle grandi e medie imprese, in particolare quelle operanti nel settore delle infrastrutture, per la realizzazione di progetti dedicati sia allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili che all’ammodernamento degli impianti.

L’intervento mira ad accompagnare le imprese nazionali sulla strada della crescita nei mercati esteri per consolidarne sia il posizionamento che la competitività attraverso l’internazionalizzazione e il finanziamento per l’export.

Il CdA ha inoltre approvato nuovi progetti per la crescita sostenibile nei settori industriali legati all’economia africana, come l’energia, in linea con il suo ruolo di Istituzione finanziaria per la cooperazione allo sviluppo. A ciò si aggiunge anche il supporto di iniziative, che consentano di consolidare la presenza commerciale delle aziende italiane nel continente.

Giovanni Lombardi Stronati

Immagine di rawpixel.com su Freepik

