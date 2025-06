cdp-lancia-secondo-green-bond-da-500-mln-di-euro

L’emissione rappresenta il primo bond CDP riservato a investitori istituzionali quotato esclusivamente sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ritorna nel mercato delle emissioni Esg con il lancio del suo secondo Green Bond, realizzato con successo per un totale di 500 milioni di euro e una scadenza di 8 anni, destinato agli investitori istituzionali. Questo titolo presenta una cedola fissa lorda annuale del 3,25% e scade a giugno 2033. Il rating atteso a medio-lungo termine è BBB+ secondo S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope.

L’iniziativa ha generato un notevole interesse nel mercato, con richieste che hanno raggiunto quasi 2,5 miliardi di euro (cinque volte l’offerta) da più di 100 investitori. Una parte significativa degli ordini è arrivata da investitori internazionali, che ha rappresentato il 73% della ripartizione finale, con la maggior parte proveniente da Francia (25%), BeNeLux (15%), Regno Unito (14%), e Germania – Austria – Svizzera (9%). È stato riscontrato un forte interesse da parte di Istituzioni europee e una presenza prominente di investitori focalizzati sui criteri Esg.

Questa emissione segna un passo importante per CDP nella spinta verso l’innovazione tecnologica, anche nel campo della finanza sostenibile: infatti, si utilizzerà la tecnologia blockchain per tokenizzare il processo di rendicontazione, offrendo così agli investitori un modo ulteriore per controllare l’utilizzo dei fondi raccolti e i relativi impatti.

I ricavati da quest’emissione saranno indirizzati verso iniziative con effetti positivi sull’ambiente, inclusi investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile, insieme a progetti per le imprese mirati a migliorare l’efficienza energetica e promuovere l’economia circolare.

L’emissione rappresenta il primo bond di CDP riservato a investitori istituzionali quotato unicamente sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana. Effettivamente, è stata realizzata nell’ambito del Debt Issuance Programme (Dip) di CDP, il programma da 15 miliardi di euro destinato ad emissioni a medio e lungo termine per investitori istituzionali, approvato da Consob il 7 maggio scorso e autorizzato per la quotazione da Borsa Italiana. Dal 2017, CDP ha collocato 11 emissioni Esg per un ammontare totale di 7,25 miliardi di euro.

