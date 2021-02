AGI – Cdp sta lavorando ancora a un’offerta vincolante per Autostrade per l’Italia da presentare ad Atlantia e avrebbe chiesto tempo fino alla fine di febbraio: l’indiscrezione, anticipata da Bloomberg e confermata in ambienti finanziari, ha fatto impennare il titolo della holding con una sospensione per eccesso di rialzo e poi un guadagno attorno all’8% che lo ha portato sopra i 14 euro. Cdp, che sul dossier agisce assieme a Blackrock e Macquarie, finora ha presentato offerte che erano state ritenute insufficienti da Atlantia. Un’offerta vincolante era attesa per fine gennaio ma ora alla holding infrastrutturale sarebbe arrivata una comunicazione in cui la Cassa ha detto che entro febbraio presenterà una nuova proposta.

L’articolo “Cdp lavora ad offerta vincolante per Aspi entro febbraio”, Atlantia vola in Borsa proviene da Notiziedi.

