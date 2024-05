cdp,-nel-2023-crescono-gli-investimenti-nei-comuni-a-1,2-miliardi

Finanziati 1000 enti, tra cui 500 piccoli Comuni

Roma, 03 mag. (askanews) – Cassa Depositi e Prestiti sostiene dal 1850 la crescita economica, sociale e ambientale delle comunità locali, finanziando gli investimenti degli enti nei settori strategici per lo sviluppo del Paese, a partire dai Comuni. Abbiamo parlato con Antonio Mancini, Responsabile Finanziamenti Enti Locali CDP: “CDP ha confermato il proprio ruolo di vicinanza e supporto al territorio, integrando 1,2 miliardi di risorse in favore di oltre 1.000 Comuni italiani. Un finanziamento su tre di quelli che concediamo ai Comuni è in favore di opere previste dal PNRR. Progetti innovativi e sostenibili in settori strategici quali edilizia scolastica, efficientamento energetico e riqualificazione urbana”. In particolare, nel corso dell’ultimo anno, Cassa Depositi e Prestiti ha mobilitato risorse importanti per promuovere la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo dei piccoli Comuni italiani. “Il nostro impegno non è solo di carattere finanziario, ma è quello di fornire un supporto vero, continuo e concreto anche alle realtà più piccole che a causa della loro piccola dimensione hanno maggiore difficoltà operative. Se prendiamo in considerazione i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, solo nel 2023 abbiamo supportato 520 Comuni. Parlando di edilizia scolastica è stato significativo il finanziamento al Comune di Portocannone (2.500 abitanti in Molise) destinato ad una scuola primaria, costruita agli inizi degli anni 80 e che verrà trasformata in un edificio ad energia quasi zero. E ancora, mi piace citare il caso due Comuni toscani di piccole dimensioni: il Comune di Arcidosso (Provincia di Grosseto) e di Piancastagnaio (Provincia di Siena), che hanno l’ambizioso obiettivo di realizzare un sistema di calore alimentato da vapore evitando il consumo di combustibili fossili come fonte primaria per il riscaldamento delle oltre 1.800 potenziali utenze, con conseguente notevole risparmio di energia primaria non rinnovabile”. CDP è attiva anche sul fronte della riqualificazione delle periferie, con circa 26 milioni di risorse impegnate nel 2023 che hanno permesso di attivare investimenti per più di 73 milioni. Ciò grazie a un ampio ventaglio di strumenti, sia finanziamenti ordinari che si affiancano ai contributi nazionali ed europei, sia prodotti specifici per far fronte alle esigenze di liquidità connesse alla realizzazione delle opere. Ecco qualche esempio: “Abbiamo collaborato con il Comune di Benevento che nel 2023 ha attivato finanziamenti di oltre 5 milioni di euro con l’obiettivo di riqualificare un immobile comunale e donarlo alla città sotto forma di casa di quartiere. Un punto di socializzazione con laboratori tecnologici e multimediali, e con un doposcuola ed una ludoteca. Altro finanziamento importante è quello del Comune di Castellammare di Stabia, con un investimento di oltre 28 milioni di euro: 13 milioni finanziamento CDP con l’obiettivo di riqualificare un interno quartiere (Quartiere Saporito). Il progetto prevede la demolizione di quattro edifici residenziali esistenti, e la successiva realizzazione di 96 alloggi sociali in 5 edifici residenziali ed una scuola materna”, ha così concluso Antonio Mancini.