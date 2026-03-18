cdp,-regioni-e-finanziarie-insieme-per-nuovi-investimenti

Quarto incontro annuale tra Istituti ed Enti nella sede di CDP

Roma, 18 mar. (askanews) – 2.6 miliardi di euro per le iniziative economiche comprese nel quadriennio 2022-2025. Presso la sede di Cassa Depositi e Prestiti si è svolto il quarto incontro annuale tra CDP, Conferenza delle Regioni, e ANFIR (Associazione Nazionale Finanziarie Regionali). Investimenti chiave nel territorio ed intese sempre più forti tra le componenti, questa una delle tematiche principali affrontate nell’incontro.Abbiamo intervistato il Presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini: “Il rapporto fra la Cassa e le Regioni è strategico e tocca tantissimi ambiti di collaborazione. Io ho voluto, nella mia relazione introduttiva, citarne tre: il primo riguarda la fine del PNRR e la continuazione dei progetti che dovranno trovare un finanziamento per il loro completamento, quindi Il mondo post PNRR e non è solo questione di finanza, ma anche di accompagnamento su un metodo di lavoro che ha caratterizzato gli anni del PNRR. Il secondo riguarda lo sviluppo dei territori, quindi l’aiuto all’imprenditorialità, l’innovazione e l’internazionalizzazione, che è uno dei punti di forza del sistema produttivo italiano. E infine il terzo è quello che riguarda l’emergenza abitativa”.Presenti all’evento oltre 130 rappresentanti di Enti ed Istituzioni finanziarie locali per rafforzare l’alleanza strategica tra livello Nazionale e Regionale, con l’obiettivo unico di stimolare lo sviluppo economico del Paese.Ecco le parole dell’Amministratore Delegato CDP Dario Scannapieco: ” Oggi le Regioni hanno tre sfide molto importanti. Il primo è sostenere le infrastrutture e gli investimenti perché c’è vita dopo il PNRR. Bisognerà completare alcune opere e bisognerà continuare ad investire. La seconda è sostenere il tessuto produttivo e qui abbiamo dei mercati che si chiudono e altri che si aprono, quindi Cassa vuole essere a fianco delle Regioni per sostenere le imprese perché abbiamo bisogno di imprese più grandi. La terza attività dove Cassa sta investendo molto è invece di lavorare braccio a braccio, a stretto contatto con le Regioni, in tutta quella che è l’attività di consulenza per fare bene le varie fasi di prioritizzazione degli investimenti, pianificazione ed implementazione”.Il commento del Presidente dell’ANFIR, Michele Vietti: ” Noi stiamo mettendo in atto sempre più strumenti finanziari sofisticati che hanno la capacità di produrre un effetto leva. Un euro di risorsa pubblica opportunamente integrato con tutti gli operatori del sistema sanitario può produrre una ricaduta sul territorio da 5 fino a 20 volte tanto”.Tre tavoli di confronto su strumenti finanziari per investimenti, rigenerazione urbana sostenibile e soluzioni per accellerare la crescita dimensionale di piccole e medie imprese. Tante le iniziative sul tavolo e le risorse finanziarie da distribuire per incentivare e sostenere la forza imprenditoriale del nostro Paese.