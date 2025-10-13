cdp-venture-capital-lancia-nuovo-strumento-“applica-ora”-per-startup

Roma, 13 ott. (askanews) – Cdp Venture Capital ha annunciato il rilancio della propria presenza digitale con un sito web completamente rinnovato, che integra un nuovo strumento dedicato alla relazione con il mondo delle startup: “Applica ora” consente infatti la presentazione dei progetti imprenditoriali in pochi passaggi, per sottoporre al team di investimento della Sgr le proprie idee innovative.

Il sito web, riporta un comunicato, interamente rinnovato è cardine di un ecosistema di canali volti a garantire una navigazione più fluida, intuitiva e accessibile, potenziando l’esperienza utente e favorendo un’interazione più immediata con l’organizzazione.

Con questo passo, Cdp Venture Capital conferma il proprio sostegno all’ecosistema nazionale dell’innovazione, impegnandosi a mantenere un canale di comunicazione con le startup sempre aperto e che semplifichi il processo di presentazione delle più innovative e ambiziose imprese che contribuiscano allo sviluppo dell’innovazione in Italia.

L’obiettivo, si legge, è quello di rafforzare il ruolo di riferimento per i progetti imprenditoriali più ambiziosi, continuando a ricoprire il duplice ruolo di partner strategico dei campioni nazionali e di facilitatore dell’incontro tra domanda e offerta di capitali in tutte le fasi di vita delle startup.