CdS – Contini farà il terzo portiere a Napoli: cambia il preparatore, Nista ai saluti

Il Napoli riaccoglie Nikita Contini. Il classe ’96 ha giocato l’ultima stagione in prestito alla Virtus Entella, ma il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per le prime presenze in prima squadra. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riferisce infatti che potrebbe fare da terzo alle spalle di Alex Meret e David Ospina. Ecco quanto scritto dal quotidiano:

“Alessandro Nista sta per salutare, il suo ciclo sta per concludersi e il congedo è ancora ufficioso ma diventerà ufficiale a breve. Con Meret, con Ospina, con Contini che dovrebbe fungere da terzo, resterà Roberto Perrone che condividerà il ruolo di preparatore dei portieri con Valerio Fiori, che ha già affiancato Gattuso nel biennio al Milan”.

