CdS – Demme isolato in albergo per l’influenza: il tedesco verso il forfait. Le ultime dal ritiro di Genova

Diego Demme difficilmente sarà a disposizione di Rino Gattuso per Sampdoria-Napoli. Il centrocampista tedesco fa parte della lista dei convocati del tecnico per il match di Serie A, tuttavia le sue condizioni non sono ottimali. Il neo-acquisto azzurro infatti non è stato bene negli ultimi giorni a causa di uno stato influenzale e ciò potrebbe tenerlo lontano dal campo.

Per scelta della società, come annunciato ieri da Gattuso in conferenza stampa, Demme non è partito con il resto della squadra per Genova. Bensì, in serata da Capodichino ha preso un aereo in solitaria ed ha raggiunto i compagni. Una decisione presa, come racconta il Corriere dello Sport, per evitare che i sintomi potessero essere trasmessi ad altri calciatori del gruppo. Questa mattina il tecnico valuterà se considerare Demme della partita oppure annunciarne il forfait, considerando che ormai costituisce un perno centrale del suo 4-3-3.

Il retroscena sulla serata di Diego Demme

Quando ieri è giunto in hotel, dopo cena, Demme è stato accompagnato da uno dei medici dello staff azzurro. Il recupero risulta abbastanza difficile, mentre Politano dovrebbe essere della sfida. Anche l’attaccante ha patito un attacco influenzale negli ultimi due giorni, ma sembra essere smaltito.

