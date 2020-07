CdS – Gattuso prepara sei cambi in vista del Milan: torna Ospina

Domani sera si giocherà un’importante gara tra Napoli e Milan, valida essenzialmente per il quinto posto in classifica. Chi vince infatti resterà in solitaria dietro l’Inter, scivolata al quarto posto dopo il pareggio a Verona per 2-2. Il Napoli si presenta a questa sfida con un’ottima media punti nel girone di ritorno, la stessa che il Milan ha raccolto da inizio 2020. Si tratta di una media di 2pt a partita, che il Napoli ha raggiunto grazie alle 9 vittorie su 12 partite nel girone di ritorno. Il segno X manca ancora in campionato a Gattuso, che ha avvisato i suoi in allenamento che sarà una partita difficile e dura, a tratti anche brutta. Il tecnico allora ha deciso di variare la formazione, sia per dare respiro ai calciatori che stanno giocando più spesso, sia per sorprendere in qualche modo la sua ex-squadra.

Gattuso prepara sei cambi in vista del Milan

Secondo il Corriere dello Sport torneranno dal primo minuto Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Demme, Zielinski e Callejon. Le scelte sono praticamente già fatte. E’ importante per Gattuso ruotare la rosa al massimo delle proprie possibilità, perché il Napoli può permetterselo e perché questo garantisce calciatori motivati e pronti per ogni occasione. E’ il caso di Lozano: il messicano sembrava ai margini del progetto, ma le opportunità che gli sta dando Gattuso lo stanno caricando parecchio, oltre al fatto che Hirving sembra molto più integrato all’interno della squadra e dello spogliatoio. Il suo goal a Genoa ne è la prova: si è trattato di un goal decisivo, festeggiato con tutta la squadra e frutto delle caratteristiche del giocatore, un maestro negli scatti in profondità.

