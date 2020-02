CdS – Gattuso spazza via i problemi: sacrificio ed umiltà le chiavi del nuovo Napoli

Il Napoli è tornato a vincere, convincendo nel gioco e nella mentalità: il grande merito va a Gennaro Gattuso. Il cambio della guida tecnica è riuscito a scuotere la squadra, da novembre sprofondata in una crisi da cui sembrava impossibile uscire. L’allenatore ex Milan, invece, è intervenuto scegliendo il dialogo – come sottolinea il Corriere dello Sport – e mettendo al centro i problemi. Il passo successivo è stato spazzare via i problemi: l’unico modo per superare la crisi era analizzarla in maniera seria e senza compromessi. Il quotidiano scrive: “Gattuso era consapevole di una crisi che è ormai è di tutti, e che non esistono terapie, se non la chiarezza, un’analisi seria, severa, rigorosa che eviti i compromessi e diventi un patto da assecondare attraverso un “codice»”.

Le ombre hanno dominato gran parte della stagione del Napoli, adesso bisogna ripulire l’immagine e la coscienza di questa squadra. Le prime tre vittorie consecutive hanno aiutato, ma bisogna dare tutto nel lavoro per ritrovare se stessi. Lavorare nell’ottica del sacrificio e dell’umiltà, autentiche chiavi del nuovo Napoli di Gattuso. Una mentalità all’apparenza provinciale, ma tanto cara al nuovo allenatore azzurro.

