CDS | “Il Chelsea pronto a offrire Giroud per Mertens”

LONDRA (INGHILTERRA) – Il Chelsea è pronto a offrire Olivier Giroud al Napoli al posto di Dries Mertens. A lanciare l’indiscrezione di mercato è il tabloid inglese Mirror, secondo cui i Blues sarebbero pronti a intavolare una trattativa per lo scambio tra i due attaccanti. Il francese, vicino all’Inter in questa finestra di mercato, sarebbe dunque la chiave per arrivare al belga, in scadenza di contratto al termine della stagione. Il Chelsea, secondo il Mirror, vorrebbe affrettare i tempi e prendere Mertens subito. Giroud è alla ricerca di più spazio in vista di Euro 2020, mentre il belga potrebbe trasferirsi in Premier League.

