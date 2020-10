CdS – Insigne recupera per il Benevento, Bakayoko verso la maglia da titolare contro l’Atalanta

Nella giornata di domenica gli azzurri, avendo deciso di saltare il giorno libero concesso da Gattuso, hanno svolto seduta d’allenamento. Mezza giornata di stop, con una prima parte legata alla preparazione del match contro l’Atalanta. Come racconta il Corriere dello Sport, sul campo si è finalmente rivisto anche Lorenzo Insigne, fermo da circa due settimane a causa di un problema muscolare. Il capitano continua a svolgere lavoro personalizzato con esercizi e terapie, ma è familiarizza nuovamente col manto verde. É possibile che riesca a recuperare e rientri in campo per la sfida del prossimo 25 ottobre contro il Benevento. Nel frattempo per la gara di sabato contro l’Atalanta, Gattuso potrebbe pensare a Bakayoko. Il neo-acquisto infatti è disponibile per essere schierato fin al 1′ di gioco. I prossimi giorni saranno decisivi per la scelta.