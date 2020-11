CdS – Ipotesi stop per Osimhen: il Napoli attende il rientro per valutarlo. Avanza un’ipotesi

“La presenza di Victor Osimhen nella partita con il Milan, in programma al San Paolo tra una settimana, è a rischio. Le prime radiografie al braccio e al polso a cui è stato sottoposto poche ore dopo, tra l’altro, hanno evidenziato forti contusioni alla spalla e al braccio ed escluso fratture. Ma per avere un quadro più chiaro, e dunque per andare in profondità e soprattutto al di là degli ematomi, il Napoli attende l’esito della risonanza eseguita ieri sera a Lagos”, apre così il Corriere dello Sport sul centravanti nigeriano, che preoccupa il Napoli.

Osimhen rientra in città: si teme per lo stop

Osimhen farà rientro in città, saltando la sfida contro la Sierra Leone in programma martedì a Freetown. Al suo arrivo, massimo entro mercoledì, sarà valutato lo stato dell’infortunio. Poi sarà stabilito col Napoli il percorso terapico da seguire. La situazione mantiene in ansia anche perché gli azzurri sono attesi da sfide piuttosto importanti: domenica la prima gara spartiacque della stagione contro il Milan, poi il match con la Roma.

La buona notizia è che le prime radiografie hanno escluso fratture, ma il quadro clinico potrebbe comunque significare diversi giorni di stop quindi niente match contro il Milan, contro il Rijeka il prossimo 26 novembre e contro la Roma il 29 del mese corrente. Tutte gare che tra l’altro si disputeranno al San Paolo. Il Napoli al momento non si sbilancia: ogni conclusione si trarrà dopo il rientro a Castel Volturno e gli esami strumentali.