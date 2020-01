CdS – La parola di Mertens e Callejon: Ancelotti aveva predetto tutto

Il Corriere dello Sport trova una motivazione al calo fisico, realizzativo e generale, di Dries Mertens e José Maria Callejon

L’edizione odierna Il Corriere dello Sport sottolinea come la parabola discendete di Callejon e Mertens era in realtà già pronosticata da Ancelotti la scorsa estate. Il tecnico però non ha ricevuto ascolto e così oggi si raccolgono i frutti di tale errore:

Il Napoli ha iniziato a farsi del male da solo quando Callejon e Mertens, invitati da De Laurentiis, hanno fatto “le marchette in Cina”. Ora lo spagnolo è vapore, di nuovo ieri, mentre il belga è in Belgio non si sa bene a far che. Se De Laurentiis avesse seguito in estate le indicazioni di Ancelotti su loro due come Marotta quelle di Conte all’Inter su Icardi e Nainggolan, il Napoli non sarebbe dov’è