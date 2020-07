CdS – Lobotka dà respiro e ampiezza: se Demme ha visto la partita, sarà preoccupato

Genoa-Napoli, grande gara di Stanislav Lobotka a centrocampo. Lo slovacco è sceso in campo dal primo minuto a causa dell’assenza per squalifica di Diego Demme, portando maggiore respiro e ritmo nella zona mediana. Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la sua prestazione e chiude con una battuta sul compagno di squadra tedesco. Con un Lobo così, Demme si sarà alzato dal divano preoccupato dopo aver guardato la partita in tv?

CdS – Lobotka porta respiro e ampiezza: Demme sarà preoccupato?

“Se Demme s’è messo in tv a seguire la partita, ne sarà uscito un po’ preoccupato. C’è più ritmo, più ampiezza, più respiro e pazienza se le “schermate» appaiono meno solide. Nella ripresa somigilia più a Demme, ma si vede che non gli piace”.

