Napoli | La scorsa settimana si è aperta con la diagnosi del nuovo infortunio di Nikola Maksimovic. Il club azzurro lunedì aveva annunciato con una nota ufficiale: “Il difensore si è sottoposto a esami strumentali che hanno riscontrato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane”. Una settimana di terapie è passata, ma il centrale serbo avrà bisogno di almeno venti giorni ancora per rientrare a pieno. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che si sofferma sulla tabella di marcia per il recupero.

Maksimovic un mese fuori

“Dovrà procedere lentamente, con la cautela che suggerisce un incidente del genere, e gli toccherà aspettare per un mesetto circa, o giù di lì. Ieri, per il difensore serbo, come da prescrizione medica, soltanto terapia e palestra. Non è stato un anno fortunatissimo per Maksimovic, che era appena rientrato nel Napoli dopo un lungo periodo di assenza. Il suo rientro, datato 9 febbraio, sembrava proiettarlo verso un finale di stagione confortante, quando invece ha avvertito quel dolorino inquietante, che un calciatore riconosce immediatamente. Maksimovic ha bisogno di una ventina di giorni ancora”.

The post CdS – Maksimovic fuori un mese per l’infortunio in allenamento: le ultime appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento