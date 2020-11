CdS – Maradona, spunta un altro figlio non riconosciuto: chiesta la riesumazione del corpo per il Dna!

La morte di Diego Armando Maradona lascia strascichi di ogni tipo, anche legali. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è spuntato un terzo figlio non riconosciuto da parte del Pibe de Oro. Si tratterebbe di una storia chiaramente sorta dopo il decesso dell’argentino. Pare che il ragazzo in questione sia stato concepito con una modella, che ora chiede di riesumare il corpo di Diego per l’esame del Dna. Una faccenda sgradevole che getta ombre non su Maradona ma su chi continua a non concedergli la pace che merita.