CdS – Osimhen, il Napoli rilancia ancora: altri 5 milioni! I dettagli

Il Napoli tenta l’assalto finale per Victor Osimhen: il calciatore nigeriano sta ancora riflettendo sulla possibilità di trasferirsi a Napoli, ma i dirigenti azzurri ora sono preoccupati. Di seguito le ultime dal Corriere dello Sport.

Osimhen, il Napoli rialza: offerti altri 5 milioni!

Il Napoli ha rilanciato, ancora. Sicuramente per assecondare le volontà del calciatore: ha aggiunto un milione di euro l’anno, per cinque anni. Ebbene sì, si parla di un quinquiennale da parecchi milioni: adesso però basta ritocchi, altrimenti il banco (il Napoli) salta.

Per magia i tre milioni iniziali, stanno per diventare quattro: qui l’ultimo tentativo. In sé Napoli e Lille non avrebbero nulla da dirsi: le telefonate tra i due presidenti sono andate bene e il rapporto è sempre quello solito e solido. 60 milioni di euro (e una marea di bonus) rappresentano l’intesa virtuale che ha bisogno del sì di Osimhen per essere siglata ufficialmente.

