CdS – Ospina-Meret, sarà alternanza fino a fine stagione: contro la SPAL tocca all’italiano. Le ultime

Ospina e Meret, il ballottaggio prosegue ma sembra un’alternanza più equa di possibilità tra i due. Fino a prima del lockdown, era indiscutibilmente il colombiano il titolare per Gattuso. Le cose pare siano leggermente cambiate nelle ultime settimane. Già in Coppa Italia i due si sono divisi i compiti tra semifinale e finale, e contro la SPAL in campo potrebbe scendere proprio Meret.

Ospina e Meret, l’alternanza continuerà

Tra i due calciatori il rapporto è ottimo, come riferisce il Corriere dello Sport. Non ci sarà da attendersi un’alternanza continua di prestazioni: una partita uno e l’altra l’altro. No, ma a fine stagione dovrebbero comunque essere riusciti a collezionare quasi lo stesso numero di presenze. Questa è l’intenzione di staff tecnico e società. Ospina, infatti, rappresenta la sicurezza e incarna un modo d’interpretare il ruolo che Gattuso apprezza particolarmente. Tuttavia, va tutelato l’investimento compiuto per un giovane come Meret, considerato il futuro del calcio italiano e dall’inequivocabile talento. Ora, la vera sfida sarà capire chi riuscirà a guadagnarsi il posto per l’appuntamento più importante: Barcellona-Napoli…

