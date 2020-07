CdS – Rinnovo Zielinski soltanto da annunciare: discorso avviato con Maksimovic, Hysaj riflette

Il rinnovo di Dries Mertens è stato soltanto il primo dei prolungamenti programmati in casa Napoli: Zielinski ha l’accordo totale con il club e ormai va soltanto annunciato. Più difficile quello di José Maria Callejon, che chiede due anni di contratto a fronte dell’unico anno offerto da De Laurentiis (ma a cifre molto vantaggiose). Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione. Si parte proprio dal rinnovo del polacco di centrocampo Piotr fino ai due difensori Maksimovic e Hysaj. Il centrale serbo sta trovando grande continuità di presenze e prestazioni in mezzo alla difesa: il Napoli ha intenzione di blindarlo dopo l’ottima stagione e i discorsi sono avviati da prima dell’emergenza coronavirus. L’intesa si può raggiungere prossimamente senza troppi rischi. Diversa la situazione di Elseid Hysaj: il terzino a lungo aveva chiesto di andar via al termine della stagione, ma la nuova fiducia di mister Gattuso potrebbe aver cambiato le cose.

Rinnovo Zielinski soltanto da annunciare: le ultime su Maksimovic e Hysaj

Ecco un breve estratto di quanto scritto dal quotidiano:

“Quello del centrocampista polacco Piotr Zielinski ormai dovrà essere soltanto annunciato; per quello relativo al difensore centrale serbo Nikola Maksimovic, il discorso è avviato da un po’; per quanto Elseid Hysaj, giocatore che il Napoli vorrebbe trattenere, in questi giorni sta riflettendo seriamente sul proprio futuro”.

