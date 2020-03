CdS – Scontro Lotito-Marotta sulla ripresa degli allenamenti: De Laurentiis dalla parte della Lazio. Vuole ricominciare subito

Il futuro dei campionati e delle competizioni europee continua a essere in discussione a causa dell’emergenza coronavirus. De Laurentiis si sta rimettendo alla decisioni che arrivano dall’altro, ma la situazione interna alla Lega Serie A non è molto serena, come racconta il Corriere dello Sport.

C’è stato uno scontro tra Lotito e Marotta in merito alla ripresa degli allenamenti. Il patron biancoceleste opterebbe per tornare già a lavoro, mentre secondo l’amministratore delegato dell’Inter al momento mancano condizioni egualitarie per tutte le squadre. Diversi club, tra cui Juventus, Sampdoria e Fiorentina, contano dei contagiati per cui non è facile gestire il momento.

La posizione di De Laurentiis e del Napoli

Nella disputa, Aurelio De Laurentiis si è schierato dalla parte di Lotito. Secondo l’annuncio pubblicato dal club azzurro alcuni giorni fa, infatti, il Napoli riprenderà ad allenarsi lunedì, salvo sorprese. Domani in Lega si terrà una riunione e probabilmente si troverà una data comune per ricominciare la preparazione: potrebbe trattarsi del 3 aprile. Al momento, tuttavia, mancano certezze.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER