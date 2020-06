C’è chi ancora nutre dubbi su de Ligt? Il difensore olandese si è finalmente preso la Juventus

Matthijs de Ligt si è finalmente preso la Juventus. Dopo un inizio di stagione piuttosto difficile con il giovane centrale che faticava ad imporsi e ad ambientarsi nella sua nuova squadra e nel campionato italiano in generale, l’olandese a suon di ottime prestazioni ha acquisito man mano sempre più fiducia diventando un giocatore imprescindibile nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri che ormai non può più fare a meno di lui. Il campionato olandese, senza nulla togliere a squadre come Ajax,… continua a leggere sul sito di riferimento