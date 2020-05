Diego Maradona ha autografato una maglietta della nazionale argentina che è stata messa in palio in una lotteria per raccogliere fondi da destinare ai poveri della sua città, Buenos Aires. “Ce la faremo” è la scritta lasciata dall’ex campione argentino sulla maglia, una replica di quella che indossava nei Mondiali di calcio del 1986 quando portò la nazionale alla vittoria.

Grazie all’iniziativa, sono stati raccolti prodotti per l’igiene, mascherine e circa 100 kg di alimenti per uno dei quartieri che ha piu’ risentito della crisi coronavirus. L’emergenza Covid-19 si e’ andata a sommare a una grave crisi economica che ha avuto pesanti ripercussioni sulla popolazione.

L’articolo “Ce la faremo”: Maradona autografa una maglietta per beneficenza proviene da Notiziedi.

