BOLOGNA – La Luna, questa sera, si posizionerà esattamente davanti al Sole e quindi di fatto coprirà tutta la parte centrale della stella, lasciando scoperto solo il contorno e quindi, nel cielo, apparirà come un anello di fuoco. Il fenomeno si chiama eclissi anulare e sarà visibile solo dal Pacifico, dal Cile e dall’Argentina del sud (e da una parte dell’Antartide). In Italia non si potrà vedere, ma sarà possibile seguirla in diretta streaming (ad esempio sul portale Time and Date). Uno dei punti di migliore osservazione sarà l’Isola di Pasqua o Rapa Nui. La Luna comincerà a sovrapporsi al Sole a partire dalle 17.42 ora italiana (nel Cile saranno le 12.42) mentre la fase di anularità, in cui si vedrà appunto un anello di fuoco (visibile per sette minuti e 25 secondi), è prevista per le 18.50 (nel Pacifico saranno le 13.50 locali) e culminerà alle 20.45 italiane (15.45 locali). Nelle zone al centro della fascia di anularità, il momento di massima copertura vedrà il disco solare oscurato del 93%

LA DIFFERENZA TRA ECLISSI ANULARE E TOTALE

Il fenomeno astronomico dell’eclissi anulare si verifica quando la Luna si trova nei pressi dell’apogeo, ovvero il punto della sua orbita più lontano dalla Terra. È per questo che appare più piccola rispetto al Sole e ne copre la parte centrale, lasciando visibile il bordo che appare come un anello. Al contrario, quando la Luna si trova più vicina alla Terra (la fase massimo si chiama perigeo), le eclissi di sole sono totali.

LA PROSSIMA ECLISSI DI SOLE

Per gli appassionati e per gli astronomi, la prossima eclissi di Sole visibile dall’Italia si verificherà il 9 marzo 2025: sarà un’eclissi parziale (e non totale) e sarà visibile soprattutto nel Centro-Nord, in particolare Piemonte e Valle d’Aosta.

L’articolo C’è l’eclissi e il sole diventa un anello di fuoco: quando e come vederla proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it