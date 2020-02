C’è posta per te 2020, Angela in sedia a rotelle: il regalo del fidanzato Francesco è la giuria di Tu sì que vales | video Witty tv

Nella puntata di C’è posta per te 2020 di sabato 15 febbraio, Angela, in sedia a rotelle dopo un incidente in cui ha perso il padre e la sorella, riceve in regalo la giuria di Tu sì que vales, anche formata da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

A farle questa sorpresa ci ha pensato il fidanzato di nome Francesco, un giovane 19enne da Castellammare di Stabia, la cui storia d’amore ha emozionato davvero tutti. I video da Witty tv e Mediaset Play.

