“Bugia” a C’è posta per te 2020. Nella puntata di ieri sera, sabato 2 febbraio, la signora Giovanna, da Maria De Filippi cercata dal signor Giuseppe a distanza di 20 anni da una prima simpatia tra i due, ha mentito in studio sulla conoscenza con l’uomo, un arzillo 91enne dalla Sicilia. Dietro le quinte, però, c’è stato un e vero proprio colpo di scena. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play per rivedere l’intera storia e com’è finita.

