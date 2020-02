Nuova busta chiusa a C’è posta per te 2020. Nella quarta puntata di ieri sera, sabato 1 febbraio, mamma Serena ha provato in tutti i modi a recuperare anche un minimo rapporto con sua figlia Francesca, ma la ragazza – che ha ricevuto la posta a Londra – non ha voluto saperne di far pace con la madre. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play per rivedere l’ultimissima storia della serata.

continua a leggere sul sito di riferimento