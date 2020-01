Can Yaman e Mara Venier ospiti nella seconda puntata di C’è posta per te 2020. Nel nuovo appuntamento di sabato 18 gennaio, condotto da Maria De Filippi, l’attore di Bitter Sweet e la conduttrice di Domenica In affiancano i protagonisti di due delle emozionanti storie del programma di Canale 5. Ecco i video da Witty tv con parte dell’ingresso in studio, le immagini con la calorosa accoglienza del pubblico e le primissime anticipazioni dell’ospitata.

