C’è posta per te 2020, ecco gli ospiti della prima puntata di sabato 11 gennaio

Al via la ventitreesima edizione di C’è Posta per te, il people show campione di ascolti condotto con grandissimo successo da Maria de Filippi nella prima serata di Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata in onda sabato 11 gennaio 2020.

C’è Posta per te 2020: la prima puntata

Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 21.20 inizia la nuova edizione di “C’è posta per te“, il programma condotto con successo da Maria De Filippi. Il people show quest’anno compie 20 anni, ma nonostante sia passato così tanto tempo non è mai mutato l’affetto e l’interesse da parte del pubblico. Lo dimostra l’attesa spasmodica generata sui social per la prima puntata che vede la De Filippi tornare a raccontare storie di sentimenti ed emozioni, ma anche di sorrisi e ricongiungimenti.

Per la prima puntata dell’edizione 2020, la De Filippi ha in serbo delle sorprese davvero molto forti. Ospite della puntata Johnny Depp, la star sex symbol di Hollywood che tutti ricorderanno per il ruolo di Edward Mani di Forbice e del più recente pirata Jack Sparrow. Una partecipazione, quella di Depp, che si palesa in studio come sorpresa – regalo per una fortunata/o che potrà così incontrare il suo mito. Tra gli ospiti della prima puntata anche Luca Argentero con la compagna Cristina Marino.

C’è Posta per te, il successo è mondiale

In pochi lo sanno, ma il successo di C’è posta per te non è solo italiano. Il format originale del programma di Maria De Filippi, infatti, ha conquistato anche il resto del mondo. Sono ben 24 le nazioni dove il programma è arrivato conquistando il cuore dei telespettatori e macinando ascolti record.

Dalla Spagna alla Francia, dalla Grecia alla Germania fino al Portogallo e Libano, il programma della De Filippi è un format venduto in tutto il mondo. Anche in Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA, il programma ha avuto consensi da parte del pubblico diventato così un must to see.

Ricordiamo che il programma è ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento