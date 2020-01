C’è posta per te 2020, Giulia Michelini fa il suo ingresso in studio e saluta Maria De Filippi | video Witty tv

Giulia Michelini ospite a C’è posta per te 2020. Nella terza puntata di ieri sera, sabato 25 gennaio, l’amata attrice di film e fiction di successo ha fatto il suo ingresso in studio, salutando la ‘padrona di casa’ Maria De Filippi ed il pubblico presente in trasmissione. Poco prima, inoltre, la diretta interessata è stata anche omaggiata da uno spettacolare filmato di presentazione. Ecco i video da Witty tv e Mediaset Play con l’entrata a fine serata e la relativa storia d’amore tra Marisa e suo marito Francesco.

continua a leggere sul sito di riferimento