C’è posta per te 2020 torna in onda dopo il Festival di Sanremo 70 e Maria De Filippi “convoca” come ospiti i “pezzi da 90” di Tu sì que vales. Parliamo, ovviamente, dei giudici dell’amato programma di Canale 5 – Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi -, “convocati” in studio per la quinta puntata di sabato prossimo, 15 febbraio. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play con il promo e le primissime anticipazioni.

