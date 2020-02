C’è posta per te 2020, la puntata del 15 febbraio in diretta: ospiti e storie | video Witty tv

Stasera, sabato 15 febbraio, su Canale 5 torna in onda C’è posta per te 2020 con un’attesa quinta puntata. Dopo la pausa per Sanremo, infatti, Maria De Filippi riprende il racconto con nuove ed emozionanti storie, anche stavolta arricchite dalla presenza di ospiti come Emma (col padre Rosario) e i giudici di Tu sì que vales. Appuntamento alle ore 21.20 circa, allora, col riassunto in diretta web e i video – da Witty tv e Mediaset Play – in versione streaming on demand.

