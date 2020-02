C’è posta per te 2020, la storia di tradimento con Ernesto e Licia: “Lei è entrata in casa mia come amica” | video Witty tv

A C’è posta per te 2020 c’è stata la storia di tradimento con protagonisti Ernesto e Licia, dalla provincia di Messina. Nella quarta puntata di sabato 1 febbraio, infatti, questo marito ha chiesto perdono alla moglie dopo averla tradita con un’altra donna (una maestra). “Lei è entrata in casa mia come amica” la dura reazione della diretta interessata, che ha comunque deciso di aprire la busta. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play per ripercorrere l’intera storia d’amore.

