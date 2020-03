C’è posta per te 2020, l’ultima puntata del 14 marzo in diretta | Video Witty tv

Stasera, sabato 14 marzo 2020, C’è posta per te ritorna in onda, in prima serata su Canale 5, con la sua ultima puntata. A partire dalle ore 21.20 circa, infatti, Maria De Filippi torna ad essere narratrice d’eccezione, con nuove ed emozionanti storie da raccontare. Ma quali sono gli ospiti in programma per questa sera? Per il momento, dalla trasmissione non è stata annunciata alcuna ospitata. Che la 23esima edizione di “C’è posta” chiuda senza la presenza di star in studio? Vedremo. A più tardi, allora, col riassunto – in diretta web – dell’intero appuntamento finale e tutti i video da Witty tv e Mediaset Play.

