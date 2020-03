L’ultima storia della puntata finale di C’è posta per te 2020, andata in onda ieri sera, sabato 14 marzo, ha visto protagonisti mamma Laura e i figli Angelo e Salvatore. Nonostante abbia chiesto loro perdono, infatti, questa madre non è comunque riuscita a riabbracciare i “suoi” ragazzi, anche perché, almeno per ora, hanno deciso di chiudere la busta. Il video da Witty tv e Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento