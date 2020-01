C’è posta per te 2020, Maria De Filippi ammette: “Non ce la faccio”. La storia di Nella, Dora e Pasquale finisce così | video Witty tv

Maria De Filippi ammette: “Ci ho provato, ma non ce la faccio“. Nella terza puntata di C’è posta per te 2020, la pace tv tra Nella e Pasquale – rispettivamente padre e figlia – ha dovuto fare a meno di Dora, la seconda moglie dell’uomo. La conduttrice del programma di Canale 5, infatti, ha cercato di riportare la donna in studio, ma non ci è riuscita. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play con l’intera storia di sabato 25 gennaio e com’è finita dopo il confronto in trasmissione.

