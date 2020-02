C’è posta per te 2020, Maria De Filippi difende mamma Flora dal figlio Giovanni e la fidanzata: “Lei un mostro? Mi fa pena” | video Witty tv

Nella puntata di C’è posta per te 2020 di sabato 15 febbraio, Maria De Filippi difende mamma Flora dal figlio Giovanni (cacciato di casa) e dalla fidanzata di lui (Luisana), che le dicono “mostro”. “Mi fa pena”, infatti, sono le parole con cui la conduttrice ha preso pubblicamente le difese di questa madre, in lacrime e in cerca di perdono. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play con l’intera storia da rivedere e la consegna della posta a Pianura, Napoli.

