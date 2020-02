C’è posta per te 2020, Massimo Ranieri commosso per la madre: la storia di Cristina fa piangere tutti | video Witty tv

A chiudere la sesta puntata di C’è posta per te 2020 è stata l’ultima storia di ieri sera, sabato 22 febbraio, con ospite un commosso Massimo Ranieri: in studio, infatti, l’attore è scoppiato in lacrime ricordando la madre, purtroppo scomparsa da due anni.

Presente in trasmissione per la storia di un’altra mamma volata via troppo in fretta, il gesto dell’amato cantante ha fatto piangere tutti; e non è mancato il regalo da parte di Cristina per papà Alfio e la sorella Stefania. I video da Witty tv e Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento