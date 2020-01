C’è posta per te 2020, ospiti di sabato 18 gennaio 2020

Tutto pronto per la seconda puntata di C’è Posta per te, il people show campione di ascolti condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata in onda sabato 18 gennaio 2020.

C’è Posta per te 2020: ospiti seconda puntata

Sabato 18 gennaio 2020 alle ore 21.20 torna “C’è posta per te“, il programma condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5.

Dopo il sex symbol Johnny Depp, la De Filippi questa settimana ha un’altra grande sorpresa per il pubblico italiano. Ospite in studio, infatti, Can Yaman, l’attore turco conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato Ferit Aslan nella soap ‘Bitter Sweet’. Stando alle prime anticipazioni, il bellissimo attore aprirà la seconda puntata e, proprio come successo a Johny Depp, sarà “un regalo” per una fortunata ammiratrice.

Non solo, ospite della seconda puntata anche Mara Venier. La conduttrice di Domenica In sarà anche lei protagonista di una sorpresa.

C’è Posta per te: ascolti record

La prima puntata di “C’è posta per te” è stato un successo senza precedenti. Il people show di Canale 5, infatti, durante la puntata di debutto ha registrato un vero e proprio record di ascolti. Maria De Filippi ha sbancato il sabato sera incollando alla tv 5 milioni e 930mila spettatori con uno share del 30,16%.

Numeri davvero importanti che non si registravano dal 2002 e che Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha commentato così a TgCom24:

È un’eccellenza. Non solo di Canale 5 ma di tutta la televisione italiana. Una trasmissione che ha compiuto 20 anni senza perdere qualità.

Un risultato che conferma l’affetto immutato da parte del pubblico verso un programma capace da venti anni a questa parte di commuovere, ma anche far divertire con storie di vita vera in cui milioni di telespettatori si possono immedesimare.

L’appuntamento con C’è posta per te è il sabato sera su Canale 5!

