C’è Posta per te 2021 Andrea in ginocchio chiede perdono ad Arianna | Video Witty Tv

C’è Posta per te 2021 Andrea ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per farsi perdonare dall’ex. Il giovane ha chiamato Canale 5 per poter dire davanti a tutti di amare sono Arianna. Dopo la minaccia di lei di chiudere la busta, lui ha tentato il tutto e per tutto. Andrea si è messo in ginocchio e dopo un anno di tradimenti ha dichiarato tutto il suo amore. Il ragazzo ha promesso di cambiare e sottolineato di essersi cancellato da tutti i social. Video Witty Tv

