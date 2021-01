A C’è Posta per te 2021 Anna ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per poter abbracciare, dopo 5 anni, il figlio Francesco. Lui? Arrabbiato e con la testa dura chiude la busta e non saluta la mamma nonostante i mille tentativi della conduttrice. Ecco il video Witty Tv.

