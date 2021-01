C’è Posta per te 2021, anticipazioni e ospiti 30 gennaio: arriva Gianni Morandi e Zaniolo

Quali saranno, nella nuova puntata di C’è Posta per te 2021, gli ospiti di Maria De Filippi? Quali personaggi famosi entreranno in studio per aiutare la conduttrice di Canale 5 a realizzare splendide sorprese? Ecco tutte le anticipazioni sul people show di grande successo dell’ammiraglia Mediaset in onda, in prima serata, ogni sabato.

C’è Posta per te 2021 ospiti: cantanti e calciatori

Grandi nomi del panorama musicale italiano e dello sport. Dopo grandi attori come: Luca Argentero, Michele Riondino, Can Yaman, Marco Bocci e Giulia Michelini, ad approdare a C’è Posta per te 2021 in qualità di ospiti della puntata di sabato 30 gennaio 2021 saranno: Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo.

La quarta puntata del people show dell’ammiraglia Mediaset si preannuncia così più entusiasmante che mai. Il campione della Roma si presenterà in studio insieme alla mamma Francesca. Si preannuncia dunque una sorpresa molto intensa e ricca di forti emozioni. Maria De Filippi ha già coinvolto un’attrice e sua madre, ovvero Sabrina Ferilli, proprio durante la prima puntata di questa nuova stagione. Pare dunque nascere un nuovo trend con gli ospiti pronti a giungere in coppia e a presentare al grande pubblico di Canale 5 i loro affetti più cari.

Spazio, poi, all’arrivo dell’amatissimo Gianni Morandi. Chi dovrà sorprendere il bravissimo musicista? Come al solito le anticipazioni del programma non rivelano ulteriori dettagli. Non sappiamo dunque in quali storie Zaniolo e Morandi saranno coinvolti. Non rimano dunque che sintonizzarsi sabato, dalle 21:30, su Canale 5.

Le polemiche dopo la scorsa puntata

I dati Auditel hanno sancito, settimana dopo settimana, il grande successo di C’è Posta per te. Il pubblico lo segue con sempre maggior interesse. Proprio per via della grande attenzione dei telespettatori, però, dopo la scorsa puntata sono nate nuove polemiche.

Ad essere travolta è stata la coppia giunta in studio per raccontare l’attesissima storia di corna. La storia di Alessandro e Florinda ha suscitato numerose polemiche sui social. Qualcuno ha rimproverato Maria De Filippi di aver spinto la signora a far pace con l’ex dopo il tradimento. Il motivo? A detta degli utenti chi tradisce una volta continua a farlo. Oltre a questo, però, le polemiche si sono accese quando, spinti da grande curiosità, i più audaci sono andati a cercare i profili dei due protagonisti.

Sull’account Facebook di Alessandro, infatti, gli utenti hanno trovato alcuni post che sono poi diventati oggetti di dure critiche e ampie polemiche. Le convinzioni di Alessandro sui vaccini hanno aperto un ampio dibattito sui social.

I più romantici, però, sono invece semplicemente stati contenti di veder alcune foto della coppia di nuovo insieme e apparentemente felice.

