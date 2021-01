C’è Posta per te 2021, Carlotta fa pace con il padre: Maria gli dà del “Sottone” | Video Witty Tv

Nella prima puntata del nuovo anno di C’è Posta per te 2021, Carlotta è riuscita, grazie a Maria De Filippi, a far pace con Giovanni, suo padre. L’uomo si è presentato in studio con Cinzia, la nuova moglie. Fra i tre sono volate parole grosse e sono emersi subito antiche ruggini. La conduttrice, come al solito, è riuscita però a calmare tutti e a far ragionare padre e figlia, ma soprattutto la “matrigna”. Fra una chiacchiera e l’altra, per cercare di capire gli equilibri di coppia, Maria ha dato del “Sottone” a Giovanni, ma alla fine è riuscita a fargli aprire la busta. Ecco il video Witty Tv.

