A C’è Posta per te 2021 Danilo e Rosy hanno chiesto perdono alla figlia di lui, Martina, Quest’ultima, in studio con il compagno e la mamma di lui, non ha però voluto perdonare il padre. La giovane ventritreenne si è detta ferita per come Danilo ha trattato quello che presto diventerò il padre di suo figlio. Ecco il video Witty Tv di quanto accaduto in studio. Martina, nonostante i consigli della De Filippi, non ha aperto la busta.

