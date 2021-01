A C’è Posta per te 2021 Fausto non ha riconosciuto Almerinda. Quest’ultima ha scritto al programma di Maria De Filippi per poter incontrare colui che 50 anni fa, dopo averla baciata, l’aveva scartata dicendole che era uno “stoccafisso” e non sapeva baciare. Maria De Filippi ha trovato il signore, peccato che quest’ultimo, in studio, non si sia ricordato della vecchia fiamma a cui mandava bigliettini. Ecco il video Witty Tv con il divertente incontro.

continua a leggere sul sito di riferimento