C’è posta per te 2021, la puntata del 23 gennaio in 150 secondi, Streaming e Replica | Video Mediaset

Ieri sera, sabato 23 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te 2021. Tra gli ospiti, l’attore turno Can Yaman e l’attore Michele Riondino. Tra le storie, quella del tradimento di Alessandro, quella di Lisa che cercava suo padre, quella di Teresa che non è riuscita a recuperare il rapporto con la figlia Chiara. Eccovi il Video Mediaset con il riassunto della puntata in 150 secondi, se invece volete rivivere in replica tutte le storie, eccovi i singoli video della puntata di ieri sera da rivedere in streaming ondemand con i video Witty TV.

