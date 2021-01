C’è Posta per te 2021 Luigi trova la sua Maria dopo 50 anni | Video Witty Tv

A C’è Posta per te 2021 Luigi si è rivolto a Maria De Filippi per trovare la sua Maria Lamanna. La conduttrice gliene ha fatte arrivare in studio ben 6. Dopo momenti esilaranti e grande sconforto, perché nessuna delle prime cinque era quella giusta, grazie all’ultima Maria nello studio è scoppiato un vero e proprio boato. Luigi, nonostante fossero passati ben 50 anni, l’ha riconosciuta subito durante la consegna della posta. Maria, entrata in studio, ha fatto la stessa cosa. Unico problema? Maria è sposata, ha 3 figli e 8 nipoti e non c’è alcuna speranza per Luigi, se non quella di scambiare quattro chiacchiere e nulla più. Video Witty Tv.

