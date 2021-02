C’è Posta per te 2021, Maria vuole riabbracciare i figli: Davide si fa desiderare | Video Witty Tv

A C’è Posta per te 2021, Maria, una mamma di 5 figli, ha chiesto a Maria De Filippi di poter riabbracciare 4 di loro con cui non parla da circa 5 anni. La donna ha detto che dopo aver divorziato dal primo marito, i ragazzi hanno smesso di parlarle. In studio, però, ne arrivano solo 2 con i rispettivi compagni. Davide, il maggiore, pare essere il più “testone” ed ostinato. Il ragazzo apre al dialogo telefonico, ma non la busta. La sorella lo segue promettendo di far vedere alla madre le nipoti. Maria De Filippi chiude la busta e lascia tutti uscire. Poi, però li insegue nel tunnel. A rientrare sono la figlia, il marito e la moglie del figlio. Davide, invece, promette che si sentiranno telefonicamente, ma non rientra. Video Witty Tv.

continua a leggere sul sito di riferimento