C’è Posta per te 2021 Michael cerca suo padre | Video Witty Tv

A C’è Posta per te 2021 Michael ha incontrato per la prima volta dopo tanti anni suo padre. Il giovane ha sempre cercato l’uomo. Maria De Filippi è riuscita a farli incontrare e a parlare con quest’ultimo rassicurandolo. Capita, molto spesso, che figli chiamino il programma per avere un rapporto con i padri o le madri che li hanno abbandonati. Questi, pensando che possano essere i figli a contattarli, non si presentano in studio. Lui, invece, al contrario di molti altri si è presentato e ci ha messo la faccia. Ecco il video Witty Tv.

