A C’è Posta per te 2021 Pasquale ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per farsi perdonare da Anna. Dopo 18 anni di amore lui ha capito di aver sbagliato. La crisi personale l’ha portato a tradire sua moglie e a dirle cose bruttissime. Sbagliando, però, ha capito quando davvero tenesse a lei. Per questo motivo l’uomo ha chiamato il programma di Canale 5. Ecco cosa è successo in studio. Video Witty Tv.

continua a leggere sul sito di riferimento